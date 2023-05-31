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Sivasspor ligdeki galibiyet hasretine son verdi

AA

Sivasspor ligdeki galibiyet hasretine son verdi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında dün konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde 4 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Ligde son olarak 31. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, bu maçın ardından çıktığı 4 lig maçında galibiyet yüzü görmedi.

Ligin 32. haftasında iç sahada Fenerbahçe'ye 3-1, 33. haftada deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a 4-1 kaybeden Sivas temsilcisi, ligin 34. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 2-1, 35. haftada ise dış sahada Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 36. haftasında dün sahasında Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek hem galibiyet hasretini sonlandırdı hem de ligde kalmayı başardı.

Ligin 37. haftasını bay geçecek Sivas ekibi, son haftada Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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