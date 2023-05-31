Cumhuriyetin 100. yılı anısına Sivas'tan İzmir'e pedal çevirecek

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SİVAS (AA) - Şehitler anısına 18 yıldır bisiklet yolculuğu yapan Orhan Kotluk, Türkiye Cumhuriyetinin ilanının 100. yılı anısına Sivas'tan yaklaşık 1200 kilometre pedal çevirerek İzmir'e gidecek.

Kotluk, yolculuğun başlangıç noktası olan Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2005 yılından beri aziz vatan için canlarını feda eden şehitler anısına pedal çevirdiğini söyledi.

Yeni bir yolculuğa çıktığını belirten Kotluk, "Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongre Binası önünden şanlı Türk bayrağımızı teslim alıp İzmir Karşıyaka'da bulunan Zübeyde Hanım anıt mezarına sunulmak üzere 1200 kilometrelik yolculuğa başlayacağım." dedi.

Yolculuğunun tahmini 2 hafta süreceğini aktaran Kotluk, "Güzergahımız Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, Anıtkabir ile devam edecek. Ardından Polatlı'da, Sakarya Meydan Muhaberesi'nin yaşandığı tarihi alanı ziyaret edip, Afyonkarahisar, Dumlupınar Şehitliği ve yol üstünde bulunan tüm şehitlikleri ziyaret ederek İzmir Karşıyaka'da yolculuğumu bitireceğim." diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ise Türk bayrağını İzmir'e uğurlanmak üzere Kotluk'a teslim etmekten büyük onur duyduğunu söyledi.

Kotluk, daha sonra İzmir'e gitmek üzere bisikletiyle yola çıktı.

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