Emekli Korgeneral Polat, mezarı başında anıldı

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SİVAS (AA) - Emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, ölümünün 43. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anıldı.

Yıldırım Mezarlığı'ndaki anma programında, Şarkışla Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Kaan Kılıç, Polat'ın biyografisini okudu, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer dua etti, mezara karanfiller bırakıldı.

Programa, Polat'ın ailesi, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ünal Tolga Katı, İlçe Milli Eğitim Ekrem Yurt, bazı siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Şarkışla'da 1921 yılında doğan Osman Fazıl Polat, 1973-1975 yıllarında 28. Tümen Komutanlığı görevinde bulundu. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve bu sırada korgeneral rütbesine terfi eden Polat, 1979'da emekli oldu, 31 Mayıs 1980'de vefat etti.

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