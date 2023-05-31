Sivas'ta hayvan pazarları tedbir amacıyla kapatıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta tüm hayvan pazarlarının şap hastalığı yayılma riskine karşı tedbiren kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki hayvan pazarlarının Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı ile ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı belirtildi.

Çevre illerde şap hastalığının yaygın görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayvan pazarlarını olası hayvan hastalıklarına karşı korumak, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık hayvanlarda hastalığın yayılmasını önlemek ve yetiştiricilerin mağdur olmaması amacıyla Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi çerçevesinde hayvan sağlığının korunması, halk sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıklarına karşı mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla başta Şarkışla hayvan pazarı olmak üzere il genelindeki tüm hayvan pazarları tedbir maksatlı ikinci bir emre kadar kapatıldı."

Açıklamada, vatandaşlardan hastalık çıkan bölgelerde karantina ve kordon kurallarına uymaları, herhangi bir hastalık şüphesi durumunda Tarım ve Orman müdürlükleri ile irtibata geçmelerinin önem arz etiğini vurgulandı.

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