Sivas'ta yağışlarda tahrip olan yollar onarılıyor

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SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi yoğun yağışların ardından bozulan yolların onarımı için çalışma başlattı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Suşehri ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından ırmak ve derelerin yükselmesiyle tahrip olan yollar ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla temizleniyor.

Çalışmalarda, yollar yeniden ulaşıma açılıyor.

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