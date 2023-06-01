Sivas'ta ortaokullar arası matematik yarışması düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta ortaokullar arası matematik yarışması düzenlendi

AA

Sivas'ta ortaokullar arası matematik yarışması düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta Hedef Projesi kapsamında Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu öncülüğünde düzenlenen "Hedefim Sensin" adlı ortaokullar arası matematik yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu Müdürü Numan Kantar, okulun konferans salonunda düzenlenen törende, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarışmanın öğrencilerin matematik becerilerinin ölçülmesi anlamında önemli olduğunu vurgulayan Kantar, matematiğin hayatın kendisi, eğitimin de önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

İl genelindeki tüm okullardan 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin yarışmaya katıldığını dile getiren Kantar, kendi okullarının ise tarafsızlık düşüncesiyle yarışmaya katılmadığına dikkati çekti.

Yarışmada okullar kategorisinde 6. sınıflarda Yavuz Selim Ortaokulu, 7. sınıflarda Ziya Gökalp Ortaokulu birinci oldu.

Öğrenciler kategorisinde ise 6. sınıflarda Yavuz Selim Ortaokulundan Mehmet İlber Yaraç birinci, Toprak Eren Soğukpınar ikinci, Şehit Adnan Saka Ortaokulundan Buğlem Demirhan üçüncülük elde etti.

7. sınıflarda, Ziya Gökalp Ortaokulundan Deniz Topçu birinci, Gazipaşa Ortaokulundan Yusuf Arslan ikinci olurken, üçüncülüğü Ziya Gökalp Ortaokulundan Elif Aydemir ile Süleyman Demirel Ortaokulundan Melih Güzel paylaştı.

Yarışmada derece elden eden öğrencilere çeşitli ödüller, okullara ve koordinatör öğretmenlere ise plaket verildi.

Öte yandan tören öncesi öğrenciler tarafından "Gönül kimi severse" adlı tiyatro oyunu sergilendi, solo şarkılar seslendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta yağışlarda tahrip olan yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Sivas'ta yağışlarda tahrip olan yollar onarılıyor
Sivas'ta "Filistin Meselesi ve Mavi Marmara" konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas'ta "Filistin Meselesi ve Mavi Marmara" konulu ...
Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kapaklar açıldı
YEREL HABERLER Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ...
Sivas'ta Kılıçkaya Barajı doldu, kapakları açıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta Kılıçkaya Barajı doldu, kapakları açıldı
Sivas'ta hayvan pazarları tedbir amacıyla kapatıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta hayvan pazarları tedbir amacıyla kapatıldı
Üniversiteler Arası Oryantiring Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı
YEREL HABERLER Üniversiteler Arası Oryantiring Türkiye Şampiyonası ...
Emekli Korgeneral Polat, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Emekli Korgeneral Polat, mezarı başında anıldı
Şehitler anısına 1200 kilometre pedal çevirecek
YEREL HABERLER Şehitler anısına 1200 kilometre pedal çevirecek
Şiddet içerikli oyunlar akran zorbalığına neden oluyor
YEREL HABERLER Şiddet içerikli oyunlar akran zorbalığına neden ...
Cumhuriyetin 100. yılı anısına Sivas'tan İzmir'e pedal çevirecek
YEREL HABERLER Cumhuriyetin 100. yılı anısına Sivas'tan İzmir'e ...
Sivasspor ligdeki galibiyet hasretine son verdi
YEREL HABERLER Sivasspor ligdeki galibiyet hasretine son verdi
Sivasspor-Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Konyaspor maçının ardından
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
YEREL HABERLER Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
Sivasspor-Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Konyaspor maçının ardından
Mecnun Otyakmaz: Aday değilim, yeni yönetim adaylarını bekliyoruz
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: Aday değilim, yeni yönetim ...
Sivasspor-Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Konyaspor maçının ardından
Sivasspor - Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor - Konyaspor maçının ardından
Sivasspor ligde kalmayı garantiledi
YEREL HABERLER Sivasspor ligde kalmayı garantiledi
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Sivas'ta lise öğrencilerine tanıtıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Sivas'ta lise ...
Sivas'ta İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne üye seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme ...
5 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü tutuklandı, ölenler son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER 5 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü tutuklandı, ...
Sivas'ta 5 kişinin öldüğü kazada yaralanan tır şoförü tedavisinin ardından tutuklandı
YEREL HABERLER Sivas'ta 5 kişinin öldüğü kazada yaralanan tır şoförü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.