Sivas'ta ortaokullar arası matematik yarışması düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta Hedef Projesi kapsamında Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu öncülüğünde düzenlenen "Hedefim Sensin" adlı ortaokullar arası matematik yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu Müdürü Numan Kantar, okulun konferans salonunda düzenlenen törende, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarışmanın öğrencilerin matematik becerilerinin ölçülmesi anlamında önemli olduğunu vurgulayan Kantar, matematiğin hayatın kendisi, eğitimin de önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

İl genelindeki tüm okullardan 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin yarışmaya katıldığını dile getiren Kantar, kendi okullarının ise tarafsızlık düşüncesiyle yarışmaya katılmadığına dikkati çekti.

Yarışmada okullar kategorisinde 6. sınıflarda Yavuz Selim Ortaokulu, 7. sınıflarda Ziya Gökalp Ortaokulu birinci oldu.

Öğrenciler kategorisinde ise 6. sınıflarda Yavuz Selim Ortaokulundan Mehmet İlber Yaraç birinci, Toprak Eren Soğukpınar ikinci, Şehit Adnan Saka Ortaokulundan Buğlem Demirhan üçüncülük elde etti.

7. sınıflarda, Ziya Gökalp Ortaokulundan Deniz Topçu birinci, Gazipaşa Ortaokulundan Yusuf Arslan ikinci olurken, üçüncülüğü Ziya Gökalp Ortaokulundan Elif Aydemir ile Süleyman Demirel Ortaokulundan Melih Güzel paylaştı.

Yarışmada derece elden eden öğrencilere çeşitli ödüller, okullara ve koordinatör öğretmenlere ise plaket verildi.

Öte yandan tören öncesi öğrenciler tarafından "Gönül kimi severse" adlı tiyatro oyunu sergilendi, solo şarkılar seslendirildi.

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