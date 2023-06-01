Sivas'ta dağ keçileri görüntülendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde dağ keçileri köy grup yolunda görüntülendi.

İlçeye bağlı Kavak ve Üzengi köyleri grup yoluna inen dağ keçileri, köylüler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Bir müddet yolda gezen dağ keçileri, daha sonra yaşam alanlarına döndü.



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