Sivas'ta özel eğitim öğrencilerinden şiir dinletisi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta özel eğitim öğrencileri tarafından "Burası Düşler Diyarı" adıyla şiir dinletisi düzenlendi.

Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslekokulu tarafından düzenlenen şiir dinletisi Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Halk ozanı Aşık Veysel'in kısa tanıtım filmiyle başlayan programda, Aşık Veysel ve Sivaslı ozanlara ait şiirler özel eğitim öğrencileri tarafından seslendirildi.

Okulun müdürü Süleyman Güler, yaptığı konuşmada, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrenciler ile davetlilere teşekkür etti.

Etkinliği İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, sendika başkanları ve okul müdürleri ile veliler izledi.



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