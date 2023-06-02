Akıncılar'da YKS'ye hazırlanan öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesini gezdi

5 ayda 50 bin turist ziyaret etti

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SİVAS (AA) - Akıncılar ilçesinde YKS'ye hazırlanan öğrenciler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki (SCÜ) fakülteleri gezdi.

Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşegül Hatipoğlu, Kaymakam Tarık Safa Kahveci’ye sosyal medyadan YKS'ye hazırlandıklarını ancak bir çok arkadaşının mesleki tercih konusunda kararsız olduğu yönünde mesaj gönderdi.

Kahveci, mesajın devamında arkadaşlarıyla SCÜ'yü gezme istediklerini ileten Hatipoğlu'nun talebini geri çevirmedi.

SCÜ'nün Hukuk, İlahiyat ve Eğitim fakültelerini gezen öğrenciler, Sivas'ın tarihi ve kültürel yerlerini de tanıma fırsatı yakaladı.

Öğrenciler, bu çerçevede Hamidiye Kültür Bahçesi, Sivas Kent Müzesi ve Atatürk Kongre Müzesi'ni gezdi.

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