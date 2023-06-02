Sivas'ta 35 bin 300 dolu makaron ele geçirildi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta kaçak sigara operasyonunda 35 bin 300 dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı ikamet ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adreslerde yapılan aramada, 35 bin 300 dolu makaron ve 102 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı.

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