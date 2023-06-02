Sivas'ta seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Kayseri istikametinden Malatya'ya giden F.E. idaresindeki 07 YFK 08 plakalı otomobil, Mazıkıran mevkisinde motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücünün ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarmanın yolun Malatya istikametini kısa süreliğine trafiğe kapatmasının ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

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