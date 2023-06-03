Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, idmanın son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Takım, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor ligin son hafta maçında 6 Mayıs Salı saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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