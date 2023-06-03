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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

AA

Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, idmanın son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Takım, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor ligin son hafta maçında 6 Mayıs Salı saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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