Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

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SİVAS (AA) - Sivas'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mevlana Mahallesi Dumlu Apartmanı'ndaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, apartmanın bulunduğu sokağın güvenliği sağlandıktan sonra yangına müdahale etti.

Apartman sakinleri yangın esnasında kısa süreli panik yaşadı.

Ekiplerce söndürülen yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

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