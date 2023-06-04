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Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

AA

Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mevlana Mahallesi Dumlu Apartmanı'ndaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, apartmanın bulunduğu sokağın güvenliği sağlandıktan sonra yangına müdahale etti.

Apartman sakinleri yangın esnasında kısa süreli panik yaşadı.

Ekiplerce söndürülen yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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