Ulaş'ta LGS kapsamında sınava giren öğrencilere su ve çikolata ikramı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınav öncesinde öğrencilere su ve çikolata verildi.

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, sınava giren 8. sınıf öğrencilerinin heyecanlarına ortak olmak amacıyla harekete geçti.

Bu çerçevede, Vali Lütfi Tuncel Orta Okulu ve İmam Hatip Ortaokulunda saat 10.45'te verilen 45 dakikalık arada öğrencilere su ve çikolata ikramında bulunuldu.

İlçe Müftüsü İzzet Kendir, sınava giren öğrencilerin heyecanlarına ortak olup moral vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kendir, ikramların Merkez Camisi imam hatibi Bilal Başer tarafından öğrencilere dağıtıldığını belirterek, "Öğrencilerimiz, hayallerindeki okulları kazanmak için yoğun bir çalışma yürüttü. İnşallah tüm öğrencilerimiz istedikleri okullara girerek başarılarını oralarda da sürdürürler, dualarımız onlara. Müftülük olarak sınava katılan öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi.

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