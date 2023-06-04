İHH Sivas İnsani Yardım Derneği'nden İdlib'e yardımlar sürüyor

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SİVAS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Sivas İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerinin ekmek ihtiyacının karşılanması için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezine 550 çuval un gönderdi.

Suriye'de İdlib ve çevresinde zor şartlar altında yaşayan ihtiyaç sahipleri için harekete geçen İHH Sivas İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerin desteğiyle 550 çuval un temin etti.

Tıra yüklenen 550 çuval un, Cumhuriyet Meydanı'nda edilen duanın ardından Reyhanlı ilçesine doğru yola çıktı.

Yardımlarla temin edilen unun İHH'nin Reyhanlı Lojistik Merkezi'nde ekmek yapıldıktan sonra İdlib ve çevresine gönderileceği öğrenildi.



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