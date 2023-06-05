GÜNCELLEME - Sivas'ta bir köyde çıkan yangında ev, traktör ve 5 ahır zarar gördü

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta merkeze bağlı Karalar köyünde 6 noktada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, köyde sabah saatlerinde 6 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri köye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında bir ev, traktör ve 5 ahır zarar gördü, 15 büyükbaş hayvan telef oldu.

- Kundaklama ihtimali değerlendiriliyor



Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, köyde incelemede bulundu.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sabah saat 05.00 sularında meydana geldiğini söyledi.

Yangının 6 farklı noktada çıktığını belirten Şimşek, "İhbar üzerine başta itfaiye ekiplerimiz, jandarma ve sağlık ekiplerimiz köye intikal etti. Yangını kısa sürede söndürdüler. Maalesef bu yangın neticesinde 15 büyükbaş hayvan telef oldu, 1 traktör ve 1 ev zarar gördü. Yangının 6 farklı noktada ve 5 ahırda çıktığı tahmin ediliyor." dedi.

Şimşek, yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve kısa sürede netice elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yangında zarar gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Şimşek, büyükbaş hayvanları zarar gören vatandaşlara destek olacaklarını aktardı.

Şimşek, bir gazetecinin kundaklama olup olmadığını sorması üzerine, "Değerlendiriyoruz, o ihtimal üzerinde de duruyoruz. Şu anda herhangi bir gözaltı yok." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.