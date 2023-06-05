Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.



Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.



Ligde geride kalan haftalarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 40 puan topladı.



Sivas temsilcisinde Kayserispor maçı öncesi savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunuyor, Samuel Saiz ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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