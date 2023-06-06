Sivas'ta THM korosu konser verdi

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SİVAS (AA) - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği (THM) korosu halk ozanı Aşık Veysel anısına konser programı düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Şef Ömer Korçum yönetimindeki koro ve ses sanatçıları, Aşık Veysel'in ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini solo ve koro halinde seslendirdi.

Konserin ardından Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Korçum'a Aşık Veysel'in resminin olduğu tablo hediye etti.



Konseri çok sayıda vatandaş izledi.



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