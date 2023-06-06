Sivas'ta şehitler için kurban kesildi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle alınan 2 büyükbaş hayvan, şehitler için kurban edildi.

Hacı Murat Cami Müezzini Bekir Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırsever vatandaşlar tarafından alınan 2 büyükbaş hayvanı Şarkışla Belediyesi mezbahasında şehitler için kestiklerini söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu, Ömer Halisdemir, Eren Bülbül, Fethi Sekin, Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, Bedirhan Karakaya ve tüm şehitler için kesilen şükür kurbanların etlerinin öğrencilere ve deprem bölgesindeki aşevlerine dağıtılacağını belirten Arslan, hayırsever vatandaşlara katkılarından dolayı teşekkür etti.

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