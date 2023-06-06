Şarkışla'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki sergiyi Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt açtı.

Kursiyerlerin el emeği eserlerinin yer aldığı serginin hayırlı olmasını dileyen Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Öztürk, "Halk Eğitim merkezlerinin amacı, eğitim, sosyal statü ve kültür düzeyindeki vatandaşlara yönelik mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanda eğitim vermek." dedi.

Öztürk, Şarkışla Halk Eğitimi Merkezinde 1 Eylül 2022'den bu yana 244 kurs açıldığını belirterek, "Bu kurslarda her yaş grubuna hitap ettik. Şarkışla Halk Eğitim Merkezi'nde ve ilçedeki diğer kurum ve okullarda toplamda 5 bin 873 kursiyer eğitim gördü." ifadelerini kullandı.

Kurs öğreticisi Gülsüm Timurkaynak ise kursiyerlerin kısa zamanda büyük beceriler elde ettiğini söyledi.

Kursiyerlerden depremzede Rukiye Öztoprak da açılan biçki dikiş kursuna katıldığını kısa sürede geri dönüşüm malzemelerinden güzel ürünler yaptığını belirtti.

Etkinlikte, bağlama kursuna katılan kursiyerler konser verdi.

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