Sivas'ta Aşık Veysel resim sergisi açıldı

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SİVAS (AA) - UNESCO'nun 2023 yılını "Aşık Veysel Yılı" olarak kutlaması dolayısıyla Sivas'ta resim sergisi açıldı.

Atatürk Kongre Müzesi'ndeki serginin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Aşık Veysel'in ölümünün 50. yılı dolayısıyla UNESCO'nun 2023 yılını "Aşık Veysel Yılı" olarak kutladığını anımsattı.

Sergiyi düzenleyen sanatçılara teşekkür eden Karaca, "Bu etkinlikler Aşık Veysel yılına daha anlam katıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olması münasebetiyle de Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu müzede bu sergiyi açmaktan onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

Sergiyi düzenleyen Caner Kemahlıoğlu da Aşık Veysel'in ölümünün 50. yılına özel birbirinden özel seçkiyle hazırladıkları sergide buluştuklarını söyledi.

45 sanatçının 50 eserinin yer aldığı sergi 12 Haziran'a kadar açık kalacak.

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