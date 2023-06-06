Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Burak Pekkan, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık
Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Robin Yalçın, Emre Gökay, Charisis, James
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Hosseini, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Uzodimma, Kemen, Ramazan Civelek, Talha Sarıarslan, Mane, İlhan Parlak
Goller: Dk.10 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 18 Uzodimma (Yukatel Kayserispor)
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
1. dakikada Leke James'in sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Charisis topun gelişine sert vurdu. Kaleci Bilal Bayazıt topu iki hamlede kontrol etti.
10. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanına ortaladığı topu arka direkte Camara kafayla indirdi, Leke James'in vuruşunda savunmadan seken topu kale önünde bulunan Caner Osmanpaşa ağlara gönderdi. 1-0
18. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı.
Sol kanattan Mane'nin pasında orta alanda topla buluşan Ramazan topu ceza alanına giren Uzodimma'ye verdi. Kaleci Muammer Yıldırım ile karşı karşıya kalan Uzodimma topu düzgün bir vuruşla ağlarla gönderdi. 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.