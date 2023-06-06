Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Burak Pekkan, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Murat Paluli (Dk. 69 Ahmed Musa), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Robin Yalçın, Emre Gökay (Dk. 54 Clinton N'Jie), Charisis, James (Dk. 69 Yatabare)

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Hosseini, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı (Dk. 90 Ahmet Malatyalı), Uzodimma (Dk.89 Berat Eskin), Kemen, Ramazan Civelek, Talha Sarıarslan (Dk. 46 Thiam), Mane, İlhan Parlak (Dk. 85 Baran Ali Gezek)

Goller: Dk.10 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 18 Uzodimma (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 51 Thiam (Yukatel Kayserispor)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor karşılaşması 1-1 sona erdi.

50. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan İlhan Parlak'ın yerden sert şut çekti. Kaleci Muammer Yıldırım iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

53. dakikada Leke James'in pasında sağ kanattan ceza alanına giren Robin Yalçın, topa sert vurdu. Top üst direkten oyun alanı dışına çıktı.

82. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Ahmed Musa, topa sert vurdu. Top kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.





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