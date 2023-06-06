Sivas'ta park halindeki cipe çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta park halindeki cipe çarpan otomobilde bulunan iki kişi ağır yaralandı.

R.T.A. (30) yönetimindeki 58 AR 808 plakalı otomobil, Seyrantepe Mahallesi Özel İdare Kavşağı'nda park halindeki 58 ZC 722 plakalı cipe çarptı.

Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan D.E. (18) yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.