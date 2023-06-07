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Teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor ile yollarını ayırdı: (2)

AA

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor ile yollarını ayırdı: (2)

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı kulüple güzel bir şekilde yollarını ayırdığını, kimseye kırgın olmadığını söyledi.

Çalımbay, Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, son 4 sezonda Sivasspor'un tarihinde olmayan başarılar kazandıklarını belirtti.

Bu başarılarda yönetim ve taraftarın da çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Son 4 sezonda 191 resmi maça çıktık. Dünya kulüpler sıralamasında Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın üstünde puanlar aldık. Bu, gurur duyduğumuz şeylerden biri. Büyük kulüpler bile 3 sene üst üste Avrupa'ya gidemiyor, Anadolu takımı olarak biz gittik." dedi.

Çalımbay, işini çok sevdiğini dile getirerek, "Futbolculuk hayatımda da tek bir takımda oynadım ve takımımın en çok oynayan oyuncusu oldum. Antrenörlük kariyerimde de 633'üncü maçıma çıktım, en çok maça çıkan antrenör oldum. Bunların hepsi istikrar, kendimi övmek için değil, sadece işimi sevdiğim için." diye konuştu.

Görev yaptığı yerde kısa süreli kalma gibi bir düşüncesinin hiçbir zaman olmadığını anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Ama bazen öyle şeyler çıktığı zaman da hem kulübe hem de başka yere zarar gelmemesi için oradan ayrılabiliyoruz. Sivas kendi memleketim, çok sevdiğim bir yer. Başarılı şekilde gelip, başarılı şekilde gitmek çok önemli. Hem Avrupa hem Türkiye Kupası hem ligi götürmek kolay değildi. Avrupa'ya giden takımların birçoğu küme düştü. Hiçbir zaman transferde çok büyük paralar harcayıp oyuncu alamadık. Kulübümüzün bütçesine göre hareket ettik, buradaki dengeyi bozmadan çok iyi arkadaşlar aldık."


- "Burası benim memleketim, her zaman gelirim"


Çalımbay, görevi süresince kendilerine destek olan taraftarlara, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Yaşadıkları sıkıntıları birlikte aştıklarının altını çizen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Çok güzel 4 sezon geçirdik, şimdi ayrılmak istiyoruz. Kimseye kırgınlığım kesinlikle yok, çalıştığım bütün arkadaşlarımızı, başkanımızı, yönetimimizi, hepsini seviyorum. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz ama tekrar gelmek üzere. Burası benim memleketim, her zaman gelirim ama bu sırada belirli bir süre buradan ayrılmak istiyorum. Çok mutlu ve başarılı bir 4 yıl geçirdik. Bana göre son 10 yılın en iyi takımı Sivasspor'dur. Her şeye rağmen Avrupa'ya giden, Türkiye Kupası'nı alan ve ligde de iyi giden bir takım olduk. Çok istikrarlı bir şekilde de ligi bitirdik. Bana göre en zor bu seneydi, bu sene de krizi çok iyi şekilde yönettik ve takımımızı ligde tuttuk."


- "Hiçbir takımı yarı yolda bırakmam"


Rıza Çalımbay, kulübün kongre süreci öncesi yönetimin önünü açmak istediğini ve mukavelesi bittiği için ayrılma kararı aldığını aktararak, "Ayrılığın belirli bir süre iyi olacağına inanıyorum, ondan sonra inşallah tekrar gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kendisine yeni sezonda gelecek teklifleri değerlendireceğini belirten Çalımbay, ligin 6. haftasındaki ayrılık açıklamasının ardından yönetimle görüştüğünü ancak yönetimin kendisini bırakmadığını anlatarak, "Hiçbir takımı yarı yolda bırakmam, Sivas'ı mümkün değil bırakmam. Bu takım iyi de gitse, zaman zaman takılsak da kendime güveniyorum, dedim." diye konuştu.


- "Bir yerdeyken başka bir takımla görüşmem mümkün değil"


Bir yerde görev yaparken hiçbir zaman başka bir kulüple görüşme yapmadığını vurgulayan Çalımbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada işimi bitirir ondan sonra gelir konuşurum. Kimseyle bir sıkıntım yok, başkanımıza, başkan vekilimiz Erdal Bey'e ve taraftara çok saygılıyımdır. Kimseyle de hiçbir zaman kötü olmamışımdır, saygısızlık yapmamışımdır. Ben ve ekibim, gittiğimiz her yerde arkamızda kocaman bembeyaz bir sayfa bırakırız, kimse bizim arkamızdan konuşamaz. Arkamızdan konuşan yalan söylüyordur. Ne parada ne başka bir şeyde gözümüz var, benim için başarı daha önemli. Herkesin kafasında Sivasspor düştü düşecek gibi düşünceler varken biz 15-20 gün uyku bile uyumuyoruz. Günümüz, her şeyimiz takımla geçiyor. Sorumluluk almışız, bunu bizim tamamlamamız gerekiyor. Bir yerdeyken başka bir takımla görüşmem mümkün değil, bana yakışmaz. Gelecek sezonla ilgili teklifler geldiği zaman ona göre değerlendiririz."

Rıza Çalımbay, Sivasspor için her zaman göreve hazır olduğunu sözlerine ekledi.

(Bitti)

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