Sivas Ticaret Borsası Başkanı Karakaya, hububat alım fiyatlarını değerlendirdi

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SİVAS (AA) - Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, 2023 yılı hububat alım fiyatının açıklamasının çiftçinin ve tüccarın buğday sezonu öncesinde önünü görebilmesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, hububat alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sivas'ta bu yıl yağışlardan dolayı rekoltenin yüksek olmasını beklediklerini vurgulayan Karakaya, "Üreticilerimizin girdi maliyetlerinde geçen yıla göre büyük ölçüde artış yaşandı. Değişen dünya konjonktüründe Rusya ve Ukrayna savaşı ile Hindistan ve Romanya'nın buğday ihracatına yasak getirmesi uluslararası piyasada dünya fiyatlarını hareketlendirdi. Çiftçilerimizin de beklentisi TMO'nun geçen yılki fiyatlardan daha yüksek bir fiyat açıklaması yönündeydi. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan hububat fiyatları piyasalardaki belirsizlikleri de ortadan kaldırmış oldu." ifadelerini kullandı.



Her zaman üreticilerin ve üyelerinin yanlarında olduklarını belirten Karakaya, "Tüm üreticilerimize emeklerinin karşılığını alacakları bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Açıklanan buğday fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



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