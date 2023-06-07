CÜ'de afet farkındalıklarının artırılmasına yönelik program düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) bünyesinde TÜBİTAK 2237 A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında sağlık alanında çalışan akademisyenlere afet farkındalıklarının artırılmasına yönelik program başlatıldı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, SHMYO Konferans Salonu'ndaki etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Hilmi Ataseven, SHMYO Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Özdemir, program yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Hastaoğlu ve akademisyenler katıldı.

Ataseven, açış konuşmasında, "Ülkemizde deprem, sel ve orman yangını gibi çok ciddi felaketler olabiliyor. Bu felaketlere karşı farkında olmamız gerekiyor." dedi.

Sağlık alanında çalışan akademisyenlerin afet farkındalıklarının artırılmasını amaçladıklarını belirten Hastaoğlu, programa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından SHMYO Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Sevda Hastaoğlu Örgen, "Doğal Afetler ve Biyoçeşitlilik" konulu sunum yaptı.

Programın 3 gün süreceği öğrenildi.



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