Suşehri'nde yıl sonu sergisi açıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.



Halk Eğitim Merkezi'ndeki serginin açılışına katılan Kaymakam Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, el becerilerini geliştirerek ortaya çıkardıkları güzel çalışmalardan dolayı kursiyerleri kutladı.



Her alanda kurslar açıldığını aktaran Korkmaz, "Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan el beceri kurslarına, özellikle bayanların yoğun ilgi göstermesinden mutlu olduk." dedi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise sergide her türlü el becerisinin yer almasından dolayı güzel eserlerin ortaya çıktığını kaydederek, kursiyerleri kutladı.

Suşehri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamza Ulusoy da kurslar hakkında bilgi verdi.



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