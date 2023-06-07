Sivasspor'dan, Rıza Çalımbay açıklaması:

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SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü, olağan genel kurulun ardından oluşacak yeni yönetim kurulunun, kulüple yollarını ayırdığını açıklayan teknik direktör Rıza Çalımbay'ı yeniden takımın başında görmek isteyeceğini açıkladı.



Sivasspor Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Rıza Çalımbay'ın Sivasspor ailesi için çok değerli bir isim olduğu belirtildi.

Çalımbay'ın görev süresi boyunca Sivasspor'a büyük katkılar sağladığı vurgulanan açıklamada, "Kulübümüzü Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa arenasında başarıdan başarıya taşımış ve taraftarlarımıza unutulmaz anlar yaşatmıştır. Çalımbay, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak bu başarılarını taçlandırmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Çalımbay'ın bugün düzenlediği basın toplantısında ayrılık açıklamasında bulunduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Sayın Çalımbay'ın bugün düzenlediği basın toplantısında, 'Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum.' sözleri Sivasspor'a olan sevgisini, memleketine olan bağlığını göstermektedir. Olağan genel kurulumuzun ardından oluşacak yeni yönetim kurulunun yeniden Çalımbay'ı takımın başında görmek isteyeceğinden hiç kuşkumuz yoktur. Çalımbay, memleketine olan bağlılığı ile bugün almış olduğu kararı yeniden gözden geçirecektir. Rıza Çalımbay'ın kararı ne olursa olsun saygıyla karşılıyoruz. Sivasspor camiası olarak kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor ve gelecekteki yaşamında mutluluklar ve başarı diliyoruz."

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