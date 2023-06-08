Akıncılar'da öğrenciler karma resim sergisi açtı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde öğrenciler tarafından karma resim sergisi açıldı.

Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Hatice Öztürk Aslan öncülüğünde yıl boyunca farklı tekniklerle tuvale yansıttıkları eserlerini okulun bahçesinde sergiledi.

Akıncılar Kaymakamı Tarık Safa Kahveci ve Belediye Başkanı Hasan Şen tarafından açılan karma resim sergisi, davetlilerin beğenisini kazandı.

Kaymakam Kahveci, açılışta yaptığı konuşmada, sanatın ve estetiğin hayatın her alanında önemli olduğunu dile getirerek, sergide eserleri sergilenen öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

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