SCÜ'de depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi'ndeki etkinliğe Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illerden Sivas'a gelen ailelerin çocukları katıldı.

Bir çoğu yerleşkede bulunan İsmail Işık Anaokulu'nda eğitimine devam eden depremzede çocuklar için yapılan etkinlikte ilk olarak İletişim Fakültesi Sinema Salonu’nda animasyon film gösterimi gerçekleştirildi.

Film gösteriminin ardından çocuklar için pasta kesildi.

Daha sonra İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez, akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin katılımıyla yerleşkeye fidan dikildi.

Çocuklar, adlarına hazırlanan fidanları toprakla buluşturdu.

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