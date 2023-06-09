Sivas'ta kısa kısa

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri karne aldı.

İlçe Müftülüğüne bağlı Yeşilyazı Konağı'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, öğrenciler dönem boyu öğrendiklerini sergiledi.

Öğrencilere karnelerini Kaymakam Tarık Safa Kahveci ve kurum amirleri verdi.

Program sonunda veliler tarafından davetlilere ikramda bulunuldu.

- Öğrencilerden "şiir gecesi" programı

Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından şiir gecesi düzenlendi.

Bu yıl "naat" teması ile düzenlenen etkinlikte öğrenciler Hz. Muhammed için yazılmış seçme naatları seslendirdi.

Programa, Kaymakam Tarık Safa Kahveci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kahveci, program sonunda başarılı performanslarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

- Ulaş Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde kursiyerlerin 2022-2023 eğitim öğretim döneminde hazırladıkları kadın giyim ve el sanatları ürünlerinden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

Ek binada düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Selçuk Baş ve eşi Meltem Baş yaptı.

Sergide, el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Baş, el becerilerini geliştirerek ortaya çıkardıkları güzel çalışmalardan dolayı kursiyerleri tebrik etti.

İlçede ikamet eden kadınların istekleri doğrultusunda her alanda kurslar açıldığını ifade eden Baş, kadınların kurslarda öğrendiklerini evlerinde de devam ettirip ailelerine maddi katkı sağlayabileceklerini kaydetti.



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