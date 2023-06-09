Sivas'ta "Aşık Veysel Türküleri" konseri

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SİVAS (AA) - Sivas'ta "2023 Aşık Veysel Yılı" etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki "Aşık Veysel Türküleri" adlı konser öncesi ozanın hayatını anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu.

Daha sonra Solmaz Kadıoğlu yönetiminde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı.

Konserde Aşık Veysel'in ve Sivas yöresinin türküleri solo ve koro halinde seslendirildi, izleyiciler de türkülere eşlik etti.

Konser sonrası Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ses, saz sanatçılarını kutlayarak koro şefi Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.



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