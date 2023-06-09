Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde müftülük tarafından 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Ulaş İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Kaymakam Selçuk Baş, hayırseverlerin de destek verdiği Kur'an kursunda öğrencilerin dini eğitim aldığını söyledi.



Baş, "Biliyorsunuz dinimizin ilk emri 'İkra' (oku) diye geçiyor. İslami bilgilerle ve ahlaki değerlerle donatmak amacıyla düzenlenen kurslarımız sayesinde gelecek nesiller toplumumuzun temel değerlerini yaşatacaktır." dedi.

İlçe Müftüsü İzzet Kendir de kurslarda milli değerlere sahip çıkacak çocuklar yetiştirildiğine dikkati çekerek, desteklerinden dolayı Kaymakam Baş'a, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kursu tamamlayan öğrenciler Kur'an ve şiir okudu, oyunlar oynadı.

İlahiler ve kurstaki çalışmalarla ilgili video gösteriminin ardından Kaymakam Selçuk Baş, eşi Meltem Baş'la çocuklara mezuniyet belgesi ve hediye verdi.







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