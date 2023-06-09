Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan dolunun ardından bazı bölgeler beyaza büründü.

Daha sonra başlayan sağanak, Sivas ile Gürün ilçesi arasındaki kara yolunda sele neden oldu. Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, sel sularının çekilmesiyle yeniden açıldı.



Kangal'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kangal Balıklı Kaplıca'nın bulunduğu bölgede de sel meydana geldi. Kaplıcadan geçen ve debisi yükselen dere, toprak ve çamurla kaplandı.

Özellikle sedef ve egzama hastalarının geldiği kaplıcada, "doktor balıklar" olarak adlandırılan balıklar da selden zarar gördü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.