Akıncılar'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları ve resim sergisi açıldı.

Akıncılar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Tarık Safa Kahveci, Belediye Başkanı Hasan Şen, kurum amirleri ve kursiyerler katıldı.

Sergiyi gezen Kahveci, el emeği göz nuru ürünlerle sergi açan kursiyerleri tebrik etti.







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