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SİVAS (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 27 ilden toplam 263 sporcu katıldı.



Şampiyonanın açılış programında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yarışmalara katılmak üzere şehre gelen sporcuların güzel anılarla kentten ayrılmasını temenni etti.

Sivas'ta yapılan turnuvaların sayısının artmasını arzu ettiklerini belirten Şimşek, "Bu doğrultuda bakanlığımız ve federasyonlarımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Geçen yılda 50 turnuvaya ev sahipliği yaptık ve yaklaşık 100 bin misafiri ilimizde ağırladık." ifadelerini kullandı.

Ankara-Sivas hızlı tren seferlerinin başladığını anımsatan Şimşek, "Hızlı trenin ilimizdeki spor turizmine katkısı da büyük. Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan mutluyuz ve sporcularımıza başarı diliyorum." açıklamasında bulundu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Hasan Birol Yalçın da şampiyonaya katılan sporculara başarı diledi.

Konuşmaların ardından Vali Şimşek, ilk gün sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Şampiyona yarın sona erecek.





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