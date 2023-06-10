Sivas'ta sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 9 kişi ekiplerce kurtarıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesindeki mezrada, sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 9 kişi ekiplerce kurtarıldı.

İlçede etkili olan sağanağın ardından Gemin Deresi taştı. Derenin taşması sebebiyle sel yaşanan Karaağaç köyü Tepeköy mezrasında 9 kişi su dolan evlerinde mahsur kaldı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suşehri Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Mezraya ulaşan ekipler, mahsur kalan kişileri iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Kurtarılan kişiler Suşehri Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş mezraya giderek kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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