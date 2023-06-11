Kurban Bayramı öncesi "Sivas bıçağı" ustalarının mesaisi yoğunlaştı

SİVAS (AA) - Coğrafi işaret tescilli el yapımı Sivas bıçağı üretilen atölyelerde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai harcanıyor.



Kent merkezindeki Bıçakçılar Çarşısı'nda atölyesi bulunan bıçak ustası 56 yaşındaki Hasan İnanıcı, AA muhabirine, bir asrı aşkın süredir ailesinin bıçakçılıkla ilgilendiğini, yaklaşık 45 senedir sürdürdüğü ata mesleğini oğluna da öğrettiğini söyledi.

Sivas bıçağının fabrikasyon ürün olmadığını vurgulayan İnanıcı, "Tamamen el emeği, göz nuru bir üretim söz konusu. Kurban Bayramı öncesi talepler arttı. Biz müşterilerimize sürekli hatırlatıyoruz. Özellikle bayramdan 2-3 gün önce çok fazla yoğunluk oluşuyor. Bu yüzden bir hafta veya 10 gün öncesinden gelmeleri daha iyi olur. Sıkıntısız bir şekilde bıçaklarını biletip hemen alırlar." dedi.

Müşterileri, plastik saplı keskin olmayan bıçaklardan uzak durmaları konusunda sürekli uyardıklarını dile getiren İnanıcı, "Vatandaşlarımız ucuz diye söz konusu bu bıçaklara rağbet gösteriyor ama bizimki tamamen el emeği ürünü, jilet keskinliğinde ve garantili. Alanlar tekrar geliyor ve başkalarına da tavsiye ediyor." diye konuştu.

Yaklaşık 12 yıldır Sivas bıçağı imal ettiğini anlatan 24 yaşındaki Mehmet Tayyip İnanıcı ise mesleği babasından öğrendiğini aktardı.

İnanıcı, şu anda kurban kesiminde kullanılan bıçakları yaptıklarını kaydederek, "Özellikle bıçak bilemede yoğunluk var. Vatandaşlarımızdan ricamız özellikle bu işi yapan imalatçılara bıçaklarını biletsinler. Satışlar da son günlerde oldukça arttı. Onda da tavsiyemiz Çin malı sahte bıçakları almaktan kaçınsınlar. O bıçaklar 3-4 defa et doğrandıktan sonra köreliyor. Bizim bıçağımızın özelliği uzun vadede keskinlik. 5 sene değil de 50 lira fazlasını versinler 15 sene kullansınlar." ifadelerini kullandı.





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