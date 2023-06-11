Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

F.T. yönetimindeki 34 ADD 138 plakalı minibüs, Kangal-Gürün kara yolunun Konakpınar köyü yakınlarında devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kangal ve Gürün'deki hastanelerde tedavi altına alındı.



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