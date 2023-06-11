Sivas'ta devrilen otomobildeki sağlık personeli öldü, nişanlısı yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sağlık personeli kadın hayatını kaybetti, astsubay nişanlısı yaralandı.

Elazığ'ın Maden ilçesinde jandarma astsubay olarak görev yapan O.K. (31) yönetimindeki 38 FM 165 plakalı otomobil, Gürün-Pınarbaşı kara yolunun İncesu köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada sağlık personeli S.K. (31) olay yerinde hayatını kaybetti, nişanlısı O.K. yaralandı.

Yaralı, Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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