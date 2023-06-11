Sivas'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

E.Y. yönetimindeki 09 EB 161 plakalı otomobil Sivas-Erzincan kara yolunun Zara ilçesi Tödürge Gölü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki T.Y. (22), S.Y. (3) ve M.Y. (5) yaralandı.

Zara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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