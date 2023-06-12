Akıncılar'da YKS'ye girecek öğrenciler kahvaltıda buluştu

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SİVAS (AA) - Akıncılar Hizmet ve Eğitim Vakfı (AKHEV) tarafından ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik motivasyon kahvaltısı düzenlendi.



Akıncılar Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltıya, Kaymakam Tarık Safa Kahveci, Belediye Başkanı Hasan Şen, daire amirleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Programda AKHEV yetkilileri vakfın çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.



Kaymakam Kahveci de programda yaptığı konuşmada, yüksek öğrenim öğrencilerine burs vermek amacıyla kurulan vakfın öneminden bahsederek, vakıf yönetimine, burs veren hayırseverlere teşekkürlerini iletti.



Kahveci, 16-17 Haziran'da YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

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