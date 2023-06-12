Ulaş'ta öğrenciler Hedef Projesi kapsamında resim sergisi açtı

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SİVAS (AA) - Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri, Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Hedef Projesi kapsamında yıl sonu resim sergisi açtı.

Resim öğretmeni Merve Dingil'in koordinesinde gerçekleştirilen okul koridorundaki karma resim sergisinin açılışını Kaymakam Selçuk Baş ve eşi Meltem Baş gerçekleştirdi.



Sergide bulunan eserleri inceleyen Kaymakam Baş, okul müdürü Yusuf Efe'den bilgi aldı.



Efe, 19. ve 20. yüzyıl doğu ve batı sentezinin buluşmasından oluşan karma resim sergisinde guaj, sulu, kuru, keçeli ve pastel boya kullanarak karma tekniklere yer verildiğini söyledi.

Kaymakam Baş, serginin açılışında emeği geçen öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecilerini kutladı.

Açılışa, İlçe Mili Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Mehmet Hayvalı, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç ve kurum amirleri katıldı.

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