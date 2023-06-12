Sivas Belediye Başkanı Bilgin, basın mensuplarıyla bir araya geldi

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, son dönemde yapılan çalışmaları ve devam eden projeleri değerlendirdi.

Bilgin, kentteki bir otelde düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Konuşmasına 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmaları değerlendirerek başlayan Bilgin, özellikle Malatya'nın Doğanşehir ilçesine insani yardım ve barınma noktasında AFAD koordinesinde büyük destek verdiklerini söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin imar düzenlemelerini tekrar herkese hatırlattığını vurgulayan Bilgin, "Öncelikle başta imar düzenlemeleri, yapı stoku, yapı kalitesi olmak üzere afet öncesi ve afet sonrası hepimizin alması gereken dersler ve tedbirler olduğunu gördük. Bu noktada beton kalitesinden demirine, binanın belli özelliklerine, ekstra yapılması gereken hususlarda ilgili mühendislerle, mimarlarla, sivil toplum örgütleriyle, müteahhitlerle, paydaşlarla görüşerek onların da fikrini alarak belli bir noktaya geldik." diye konuştu.

Bilgin, son dönemlerde yağışların iyi gitmesiyle 4 Eylül Barajı dışında barajlarda belli bir doluluk oranını yakaladıklarını dile getirerek, "4 Eylül Barajı'nın doluluk oranı yüzde 12 civarında. Sıfır noktasından, yağışlar ve kar suyuyla birlikte bu seviyeye gelindi. Pusat- Özen bağlantılı proje ise hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah eylülde 50 kilometrelik projenin tamamı bitmiş olacak." dedi.

DSİ Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü aracılığıyla farklı projeleri devreye alarak su sorununu uzun vadede Sivas'ın gündeminden çıkarmak için çalıştıklarını anlatan Bilgin, "Bu noktada bir proje daha hazırlanıyor. Beydili Barajı Sivas'ta daha önce gündeme gelmişti. O bölgedeki suyu farklı yöntemlerle yeni bağladığımız hatta getirerek 4 Eylül Barajı'nı en azından doluluk noktasında belli bir noktaya getirmeyi arzuluyoruz. Bu noktada yeni bakanımızla inşallah önümüzdeki süreçte görüşerek o projeyi Pusat-Özen projesine dahil ederek Sivas'ı orta vadede bu su sıkıntısından kurtarmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Bilgin, Avrupa'da adına çok sayıda kilise ve manastır ithaf edildiği belirtilen Aziz Vlas'a ait olduğu düşünülen mezarın inanç turizmine kazandırılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğine dikkati çekerek, kazı çalışmalarının tamamlandığını ve projenin Anıtlar Kurulu'nun onayını beklediğini söyledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.