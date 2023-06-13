Sivas Valisi Şimşek ve Belediye Başkanı Bilgin, köprülü kavşak çalışmalarını inceledi

SİVAS (AA) - Sivas Numune Hastanesi kavşağında yaşanan trafik yoğunluğunu gidermek amacıyla başlatılan köprülü kavşak projesinde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, projeyi yerinde inceleyerek Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivas - Erzincan çevre yolu üzerinden Numune Hastanesi'ne bağlantıyı sağlayan kavşaktaki trafik sıkışıklığını çözüme kavuşturmak amacıyla başlatılan köprülü kavşak projesini inceleyen Şimşek ve Bilgin, ekiplere kolaylıklar dileyerek projeyi değerlendirdi.

Çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini belirten Vali Şimşek, "Projenin şu ana kadar yüzde 11'lik kısmı tamamlanmış durumda. Ekiplerimiz hummalı şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu hızla devam edersek yıl sonuna doğru transit trafiği açmış oluruz ve bu alanda yaşanan yoğunluk büyük ölçüde rahatlamış olacak. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığında da daha konforlu ve güvenli bir trafik akışı sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.



Köprülü kavşak projesini yakından takip ettiklerini anlatan Başkan Bilgin de şunları kaydetti:



"Çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bu bölgenin trafik sorununu çözecek ve bu güzel eseri şehrimize kazandırmış olacağız. Ben bu noktada başta Sayın Valimiz olmak üzere Karayolları Bölge Müdürlüğümüze, emniyet mensuplarımıza, müteahhit firmamıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bir teşekkür de kıymetli hemşehrilerimize etmek istiyorum. Çünkü doğal olarak çalışmalar nedeniyle bazı yollar kapandı, alternatif yolları tercih etmeleri gerekiyordu. İlk başlarda yoğunluklar yaşandı ancak şu anda trafik, ilgili kurumların da desteğiyle sağlıklı bir şekilde akıyor. İnşallah bu yıl sonu gibi de transit trafiğe açmış olacağız."

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