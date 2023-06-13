Sivas'ta devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Erzincan'dan Sivas istikametine seyreden C.Ş. (56) idaresindeki 36 EA 483 plakalı minibüs, Seyfebeli Geçidi yakınlarında yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki N.S. (53), E.T. (20) ve M.T. (55) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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