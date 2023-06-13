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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

AA

Sivas'ta devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Erzincan'dan Sivas istikametine seyreden C.Ş. (56) idaresindeki 36 EA 483 plakalı minibüs, Seyfebeli Geçidi yakınlarında yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki N.S. (53), E.T. (20) ve M.T. (55) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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