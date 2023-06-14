Sivas'ta jandarma personeli Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdi

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SİVAS (AA) - Sivas İl Jandarma Komutanlığı personeli, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı dolayısıyla hazırladıkları video klipte, ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in türkülerini okudu.

Jandarma personeli, UNESCO tarafından 2023'ün "Aşık Veysel Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla da video klipte, kentin tarihi ve doğal mekanlarında ozanın "Uzun ince bir yoldayım", "Derdimi dökersem derin dereye" ve "Anlatmam derdimi dertsiz insana" türkülerini seslendirdi.

Video klipte, jandarma personeli, halkla bütünleşen askerler ve jandarma araçlarının görsellerine de yer verildi.

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan klip, "Jandarma seni unutmadı" notuyla sona erdi.

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