Akıncılar'da çocuk şenliği düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çocuk şenliği gerçekleştirildi.



Şenliğe, Kaymakam Tarık Safa Kahveci, Belediye Başkanı Hasan Şen, daire amirleri ve çocuklar katıldı.



Kaymakam Kahveci, burada yaptığı konuşmada, "Eğitim kurumlarımızın en temel görevi öğrencilerde öz güven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, öğrencileri şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, öğrencilere yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak, öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine imkan vermek, milli, manevi ve kültürel değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak." dedi.

Geleneksel çocuk oyunları ve sportif müsabakaların yapıldığı etkinlikte, öğrencilere Akıncılar Belediyesinin katkılarıyla pilav ve meyve ikramı yapıldı.



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