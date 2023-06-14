Akıncılar'da sağanak etkili oldu

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.



Sağanak nedeniyle Derecik-Uğrunca-Sıyrındı köy grup yolu ulaşıma kapandı.

Akıncılar İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Akıncılar Kaymakamı Tarık Safa Kahveci de çalışmaları yerinde takip etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.